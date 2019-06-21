» ضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش

متابعات- مصطفى صابر
تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحلوان وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط (عاطل، سن 20 - مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال وجوده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (10 قطع لمخدر الحشيش، وزنت واحد كيلو جرام - هاتف محمول) .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.
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