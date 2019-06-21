نائبة تطالب بموقف دولي ضد أردوغان

21 يونيو 2019 - 04:25 م

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن تعليق رجب طيب أردوغان على وفاة محمد مرسى يوضح مدى ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية خاصة أن هناك موقف دولى ضد الإرهاب، فأردوغان أصبح شخص إرهابى يحكم دولة إسلامية.





وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن أردوغان ضمن مجموعة إرهابية ينتمى لها، ولابد من موقف دولى من العالم للوقوف على تكاتف أردوغان مع الإرهابيين، فهو يعد ضمن مجموعة إرهابية لابد من اسبتعادها من أى حكم.



