احتفال بأول سيدة سعودية تقود طائرة

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السعودية

سيده سعودية

تقود طائرة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، للكابتن طيار ياسمين الميمني، وهي أول امرأة سعودية تقود طائرة، وذلك أثناء وصولها لمطار حائل.

وكان في استقبالها منسوبو المطار بالتحية والتصفيق لحظة دخولها، ولقيت الميمني كلمات التشجيع والثناء من السعوديين في مواقع التواصل .

واحتفل مطار حائل بأول سيدة سعودية تعين بشكل رسمي كمساعد طيار بشركة "طيران نسما".

يذكر أن ياسمين الميمني (29 عاماً) حصلت على رخصة الطيران من أميركا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات بدون عمل حتى وجدت الفرصة مؤخرًا.

وكانت شركة "طيران نسما" السعودية قد عينت الكابتن طيار ياسمين الميمني رسمياً في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة ببلدها.

وياسمين الميمني حاصلة على رخصة طيار خاص من الأردن، وأكملت تدريباتها في أمريكا بـ300 ساعة تدريب، وحصلت على رخصة طيار تجاري، وقد حلمت دوماً بأن تقود طائرة ركاب داخل السعودية، لتكون بذلك أول فتاة سعودية بوظيفة مساعد طيار بشركة طيران .


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