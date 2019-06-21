بالفيديو.. سر ركوب الرئيس السيسي لـ"العجلة"

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السيسي

مصر الأولي

وسيم السيسي


أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن مصر لم تترك مجالا لم تقتحمه ويكون لها به بصمة، قائلا :" المصري القديم عرف عملية "التربنة، والمياه البيضاء على العين".

وأضاف "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، بأن المرأة المصرية منذ 5 آلاف سنة كانت تشارك في المباريات الرياضية، لافتًا إلى أن مصر القديمة كانت تقرن بين السياسة والرياضة.

وتابع الباحث في علم المصريات، أنه لم يكن يُعترف بالملك إلا إذا كان قويًا، حيث كان لابد أن يشارك الملك أو الملكة في سباق رياضي سنويًا ليثبت للشعب أنه كفأ لقيادة الدولة، معقبا: "زي ما الرئيس السيسي بيركب العجلة، دي جينات مصرية"
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