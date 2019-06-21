أول رد لوزير الأوقاف بشأن الهجوم على "الشعراوي"

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خطبة الجمعة

الأوقاف

محمد مختار

الشعراوى


رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي اللجهوم الذي تعرض له الإمام محمد متولي الشعراوي خلال الفترة الماضية قائلا :" ردًا على كل من حاول التطاول على رمز وطنيًا ودينيًا نكن له كل الاحترام والتقدير، والدول تحافظ على رموزها الوطنية والدينية والعلمية والرياضية، والدول التي ليس لها رموز تحاول أن تصنع لها رموز.

وأكد "جمعة"، خلال أداءه خطبة الجمعة من مسجد النادي بميت غمر، اليوم الجمعة، أن الزيارة المقصودة لقبر الشيخ محمد متولي الشعراوي، لبيان مشروعية زيارة القبور للعظة وليس للتعظيم.

و تابع جمعة قائلا:" أن كل من ولى أمر كان أمينا عليه ووجب عليه أداءه دون تمييز، فالطبيب أمين على المرضى، والمعلم أمين على طلابه، والقاضي أمين على المتهمين.

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