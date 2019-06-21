  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
أبوتريكة

أبوتريكة: الثامنة يا أبطال

تعذيب

تفاصيل 96 ساعة تعذيب بشع بعد ممارسة الجنس مع الضحية

عبدالفتاح البرهان

المجلس العسكري السوداني: لم نكن ننوي فض الاعتصام

الدكتورة هالة زايد

تعرف على استعدادات «الصحة» لـ«أمم أفريقيا»

سيدة

احتفال بأول سيدة سعودية تقود طائرة

ترامب

"ترامب": أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذه

صلاح

رسالة "صلاح" للاعبي المنتخب "والهدية" المنتظرة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. سر ركوب الرئيس السيسي لـ"العجلة"

ارشيف

التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة زيمبابوي

الدكتور محمد مختار جمعة

أول رد لوزير الأوقاف بشأن الهجوم على "الشعراوي"

مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن

عرب وعالم

احتاجات
احتاجات

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»

#

حدث بإسرائيل سيدفن صفقة القرن

#

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

الاردن

احتجاجات

خرجت مظاهرات حاشدة في الأردن، اليوم الجمعة، ضد صفقة القرن، وهي الدولة العربية الثانية بعد خروج مظاهرات في المغرب صباحًا، فى مسيرات ضد الخطة الأمريكية.

وشهدت العاصمة الاردنية عمان وفقا لوسائل اعلام اردنية ، ظهر اليوم الجمعة، إلى جانب عدد من المدن الأردنية، مظاهرات حاشدة نصرة للفلسطينيين، ورفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي سيعقد في المنامة الأسبوع المقبل.

وهتف آلاف الاردنيون ضد صفقة القرن ومؤتمر البحرين، واكد المتظاهرون ان الشعب الاردني لن يسمح لصفقة القرن ان تمر.

كانت أحزاب وجمعيات مغربية دعت المواطنين للخروج في مسيرات الاسبوع المقبل رفضا لصفقة القرن ودعما للفلسطينيين.

وتوجه حزب العدالة والتنمية في شخص النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني، بنداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد المقبل 23 يونيو دعما للقضية الفلسطينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكوا الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يشعل النار في 80 "موتوسيكل"
» بشرى سارة للمرأة الكويتية مطلع العام القادم
» "أديب": هذا هو النجاح الحقيقي لبطولة الأمم
» مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن
» عزل 4 سوادنيين بمطار القاهرة
» انتحار نجار مسلح بجذع شجرة في الشرقية
» موريتانيا تتهم دولة عربية بدعم الإرهاب
» بعثة "الفراعنة" تغادر الكلية الحربية وسط حراسة مشددة
» لماذا استبعد "الإله أنوبيس" من حفل بطولة الأمم إفريقيا؟
» عرض إمارتي لـ "أزارو" للرحيل عن صفوف الأهلي
» إضرام النار في متسولة.. سرقت بسبب الجوع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات