» مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن

21 يونيو 2019 - 02:00 م

خرجت مظاهرات حاشدة في الأردن، اليوم الجمعة، ضد صفقة القرن، وهي الدولة العربية الثانية بعد خروج مظاهرات في المغرب صباحًا، فى مسيرات ضد الخطة الأمريكية.

وشهدت العاصمة الاردنية عمان وفقا لوسائل اعلام اردنية ، ظهر اليوم الجمعة، إلى جانب عدد من المدن الأردنية، مظاهرات حاشدة نصرة للفلسطينيين، ورفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي سيعقد في المنامة الأسبوع المقبل.

وهتف آلاف الاردنيون ضد صفقة القرن ومؤتمر البحرين، واكد المتظاهرون ان الشعب الاردني لن يسمح لصفقة القرن ان تمر.

كانت أحزاب وجمعيات مغربية دعت المواطنين للخروج في مسيرات الاسبوع المقبل رفضا لصفقة القرن ودعما للفلسطينيين.

وتوجه حزب العدالة والتنمية في شخص النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني، بنداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد المقبل 23 يونيو دعما للقضية الفلسطينية.