» "أديب": هذا هو النجاح الحقيقي لبطولة الأمم

21 يونيو 2019 - 01:50 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة أي لاعبي منتخب مصر قبل انطلاق مباراة اليوم مع منتخب زيمبابوي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي .

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد بس فى رأيي ان نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقى".

وتابع: "مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها حسن الاستقبال لضيوفنا الأفارقة وعنين مفتحه لأي عدوان إرهابي".

وأتم تغريدته بقوله: "بالنجاح والتوفيق ومصر قدرت وتقدر".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم و حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 .