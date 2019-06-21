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انتحار نجار مسلح بجذع شجرة في الشرقية

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انتحار
انتحار

وكالات أحمد الشربينى

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منيا القمح

انتحار فى الشرقية

أقدم نجار على الانتحار شنقًا في جذع شجرة بالأراضى الزراعية، بقرية سنهوا مركز منيا القمح، وتم إخطار نيابة منيا القمح، للتحقيق.

البداية عندما وردت معلومات للواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، يفيد بانتحار شخص يدعي" محمد ع م أ" 28 سنة نجار مسلح مقيم قرية سنهوا، دائرة المركز، حيث عثر على الجثة معلقة بحبل على جذع شجرة بالأرض الزراعية.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، حيث تبين من التحريات الأولية تخلصه من حياته لمعاناته من مرض نفسي، حيث أفاد والده أنه كان يتلقى العلاج لمعاناته من مرض نفسى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.



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