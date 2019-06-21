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يحلق رأس زوجة شقيقه ويقتلها بعد المعاشرة

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حبس راقصة وزوجها 4 أيام لممارسة الدعارة
حبس راقصة وزوجها 4 أيام لممارسة الدعارة

وكالات أحمد الشربينى

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مستشفى الطوارئ بالمنصورة

قتل فى المنصورة

أقدم شاب على قتل زوجة شقيقه بعد أن قام بعلاقة غير شرعية معها في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تفيد بوصول جثة "نورا س. ا."، 32 سنة، إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ويشتبه في وفاتها جنائيًا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة وصلت إلى المستشفى بصحبة كل من نجل عمها "أحمد.ع.ا"، 43 سنة- عامل، و"نادية.ع.م"، 55 سنة ربة منزل زوجة خاله، وادعى أنها أصيبت بغيبوبة سكر.

وبمعاينة الجثمان، تبين وجود آثار ضرب وحلق شعرها وبالتحقيق تبين أن نجل عمها قام بالتعدى عليها بالضرب بعد أن قام بعلاقة غير شرعية معها وهي على ذمة شقيقة وتسبب في طلاقها.



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