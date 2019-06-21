ريهام سعيد تفتح النار علي "ياسمين صبري"

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انستجرام

ريهام سعيد

ياسمين صبري

متلازمة دوان


هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الفنانة ياسمين صبري عقب سخرية الأخيرة من متلازمة دوان ، واصفة إياها بأنها إنسانة عديمة الأخلاق والموهبة.
وقالت سعيد موجهة حديثها للفنانة ياسمين صبري عبر "إنستغرام"،: "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم، مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب".
ورغم حذف ياسمين صبري لتعليقها فإنه لم يشفع لها لدى ريهام سعيد، كما أن الجمهور لم يتوقف عن الهجوم عليها.
وتعرضت ياسمين لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة ردها الذي يحمل سخرية من "متلازمة داون"، واصفين موقفها بالغريب رغم مكانتها في قلوب عشاقها ومحبيها في مصر والوطن العربي، إلا أن ردها أصابهم بالصدمة.
وشاركت ياسمين صبري، خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، في أول دور بطولة مطلقة لها، وتواجد معها كل من أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
يذكر أن "متلازمة داون" هي اضطراب وراثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا؛ ما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون


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