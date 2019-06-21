عودة مهرجان "الوفاء للحمار" في دولة عربية

21 يونيو 2019 - 11:59 ص

عاد من جديد بعد توقف دام لسنوات مهرجان "فيستي باز"، والمعروف بمهرجان الحمار، والذي ينظم في قصبة بني عمار زرهون في المغرب.

وارتأى منظمو المهرجان تخصيص دورته الثانية عشرة، المزمع انعقادها خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو المقبل، للاحتفاء بوفاء الحمار، باختيار شعار "وفي وخدوم فأنصفوه".

وبالإضافة إلى الشعار الذي يحمل رسالة حاثة على إنصاف الحمار، تحضر تيمة المهرجان بقوة في فعاليات المهرجان، من خلال الاحتفاء برواية "سيرة حمار"، لمؤلفها الأديب حسن أوريد، علاوة على أنّ القراءات الشعرية ستتمحور حول "مدح الحمار".

وتتميز الدورة المقبلة من مهرجان "فيستي باز"، حسب بلاغ للجهة المنظمة، بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي تجعله منفردا ومتميزا بالمقارنة مع غيره من المهرجانات.

وسيُفتتح المهرجان، المنظم من طرف جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة بدعم من وزارة الثقافة والاتصال ووزارة السياحة ومسرح محمد الخامس وجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة وجماعة نزالة بني عمار، محاضرة سيلقيها محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حول خطط الوزارة للنهوض بقطاعي الثقافة والاتصال في العالم القروي.

وستحتفي الدورة المقبلة من مهرجان "فيستي باز" بقيدوم مجموعة ناس الغيوان الفنان عمر السيد، الذي سيتم تكريمه بالمناسبة، بالإضافة إلى رسم جداريات في أماكن محددة من قصبة بني عمار، وورشة في الرسم لفائدة الأطفال بمشاركة فنانين تشكيليين.