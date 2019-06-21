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تحضر لابنتها الشيشة أمام لجنة الامتحان

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طالبات

امتحان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى  ، صورة لاحدى الامهات في لبنان ، وهى تقف امام لجنة امتحان واحضرت لنجلتها "الشيشة"  قبل الدخول لاداء الاختبار .

ووفقا لما تداوله النشطاء ، فإن هذه المدرسة خاصة بطلاب المرحلة الثانوية الرسمية   ، وكان هذا التوقيت قبل دخولهم الى لجان الاختبار .

وبحسب الصورة، يبدو أن احدى الامهات قامت بجلب "الشيشة" الى ابنتها الطالبة للتدخين قبل الدخول الى الصف والبدء في الامتحانا، ما أغضب النشطاء والرأي العام، الذي سخر من هذا التصرف "غير الصحي" للطالبة ، وفقا لـ "لبنان 24 ".


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