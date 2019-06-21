» مشهد خطير لـ"أخطبوط" يحتوي غواصًا بقاع البحر

21 يونيو 2019 - 11:27 ص

هاجم أخطبوط ضخم غواصاً، يمارس هوايته باستكشاف أعماق البحار، ولفّ أذرعه الطويلة على قسم كبير من جسده.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن الحادث وقع في بحر اليابان غربي المحيط الهادئ وصور أحد الغطاسين زميله الذي هاجمه الأخطبوط.

وتظهر مشاهد الفيديو التفاف أذرع الأخطبوط حول الغوّاص، الذي يحاول التخلص من الحيوان بشتى الطرق لكنّ الأخطبوط يستمرّ بالتشبث بساقه.

وبعد فترة وجيزة يستطيع الغواص التخلص من الأخطبوط، الذي اختبأ بعدها بين حجارة القاع.

يذكر أن الأخطبوط يعيش في جميع البحار والمحيطات المدارية وشبه المدارية، بما في ذلك ساحل المحيط الهادئ الأميركي، وقبالة سواحل كولومبيا البريطانية وألاسكا وروسيا واليابان وشبه الجزيرة الكورية.