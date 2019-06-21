  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
حبس راقصة وزوجها 4 أيام لممارسة الدعارة

يحلق رأس زوجة شقيقه ويقتلها بعد المعاشرة

المهرجان

عودة مهرجان "الوفاء للحمار" في دولة عربية

سعاد

في ذكرى رحيل سندريلا الشرق.. أسرار لأول مرة عن حياتها

الشيخ أحمد المراغي، من علماء الأزهر الشريف

أزهري يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة ختان الإناث

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار علي "ياسمين صبري"

صلاح

تعرف على وعد "صلاح" للاعبين حال الفوز بالبطولة

أحمد السقا

"السقا" ينفعل على صحفي بسبب سؤال شخصي

ايفانكا

إيفانكا ترامب تتعرض للحبس بسبب والدها

البرادعي

ما حدث لـ 70 مليون شخص وصمة عار على الجميع

الواعظ

داعية إسلامي يعانق جنود إسرائيل بتل أبيب

تفاصيل القمة الثلاثية الأمنية المنتظر عقدها بإسرائيل

عرب وعالم

حزب الله
حزب الله

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أسرار جلسة رئيس الزمالك مع «آل الشيخ» في الإمارات

#

«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين لقاء القمة 117

#

اجتماع أمنى لحسم عدد جماهير "القمة"

#

عمرو أديب: مصر منتبهة جدًا لهذا الخطر القادم

إسرائيل

أمريكا

تناول موقع أميركي مقالاً للتعليق على اللقاء الأمني الثلاثي المزمع عقده في إسرائيل والذي سيجمع  أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، مع نظيريه الأميركي جون بولتون والإسرائيلي مئير بن شبات، والذي علّق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالقول إنّه سيكون تاريخيًا وغير مسبوق ومهمًا جدًا لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وإذ لفت "ذا هيل " الامريكى ، إلى أنّ تفاصيل هذه القمة الثلاثية ستبقى غامضة، أشار إلى أنّه سيتناول الوجود الروسي في سوريا، فواشنطن وتل أبيب لديهما مخاوف كبيرة بشأن دور موسكو في دعم بقاء النظام السوري، إضافةً الى تنسيقها مع إيران و"حزب الله" في الحرب السورية، وأضاف الموقع أنّ القمة ستتطرّق إلى المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل في سوريا بعد انتهاء الحرب.

وأوضح الموقع أنّ ما تسعى إليه إسرائيل في هذه القمة هو استئناف المحادثات الجادة حول مواضيع رئيسية، أبرزها إجراء الترتيبات لإزالة جميع القوات الأجنبية من سوريا، من بينها القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له بينها "حزب الله"، وإعادة الوضع الراهن إلى ما كان عليه قبل العام 2011. كذلك تريد إسرائيل البحث في استمرار الوجود والدور الروسي في المنطقة، لكن من غير المرجح أن تتخلى روسيا عن مكاسبها الجديدة في الشرق الأوسط، حيث أثبتت نفسها كوسيط قوي.

وبحال بقيت موسكو في سوريا، فستعمل إسرائيل باتجاه اعتماد آلية تمنع الإحتكاك مع المقاتلات الروسية في المجال الجوي السوري، الذي تحتاجه إسرائيل لضرب أهداف تابعة لإيران وأخرى لـ"حزب الله" في سوريا، وفقًا للموقع الذي رأى أنّ مفتاح تخفيف هذه التوترات هو تقليل حاجة إسرائيل للعمل في المجال الجوي السوري، ولذلك قد يناقش المجتمعون في القمة الثلاثية آلية لمنع تهريب إيران لأسلحة متطوّرة وموجهة بدقة إلى وكلائها، وستوافق الولايات المتحدة على هذا الهدف، لكن من غير الواضح إذا كانت روسيا ستدفع إيران لوقف إرسال الأسلحة. كما سيتطرّق المجتمعون الى كيفية احتواء فلول تنظيم "داعش".

وسيُمارس بن شبات الضغط على نظيريه الروسي والأميركي للمساعدة في حماية المصالح الإسرائيلية، لكنه قد يلعب دورًا كوسيط بين الموفدين الروسي والأميركي، خصوصًا وأنّ الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على روسيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار نجار مسلح بجذع شجرة في الشرقية
» موريتانيا تتهم دولة عربية بدعم الإرهاب
» بعثة "الفراعنة" تغادر الكلية الحربية وسط حراسة مشددة
» لماذا استبعد "الإله أنوبيس" من حفل بطولة الأمم إفريقيا؟
» عرض إمارتي لـ "أزارو" للرحيل عن صفوف الأهلي
» إضرام النار في متسولة.. سرقت بسبب الجوع
» ذبح شاب في شوارع الجيزة.. والأمن يكشف الواقعة
» مشهد خطير لـ"أخطبوط" يحتوي غواصًا بقاع البحر
» "تويتر" يشتعل بسبب "أبو تريكة" تعرف على السبب
» 6 دول الملاذ الأمثل للاجئين.. تعرف عليها
» الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده لتركيا بسبب التنقيب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات