أزهري يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة ختان الإناث

21 يونيو 2019 - 11:07 ص

استنكر الشيخ أحمد المراغي، من علماء الأزهر الشريف،انتشار ظاهرة ختان الإناث قائلا :" إنه ليس هناك أمر صريح في الشرع ينص على ضرورة إجراء ختان الإناث".

وأضاف "المراغي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، بأنه لا يجب إجراء عملية الختان للمرأة، حيث أنه لم يصل حتى لدرجة السنة، ولكنه واجب بحق الرجال".

وقد نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية بمركز إعلام العريش تحت عنوان "احميها من الختان"، ويأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجميع محافظات مصر.

وحضر اللقاء 170 سيدة، و30 رجلًا، و15 طفلًا، بإجمالي 215 مشاركًا في اللقاء، وافتتحت إحسان داود غالي، مقررة الفرع، الندوة، وتحدث عن المجلس القومي للمرأة وأنشطته والهدف من لقاء اليوم هو مناهضة الختان وفعاليات ما تقوم به اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، وتأكيد الدكتورة مايا مرسي والدكتورة عزة العشماوي على أهمية الحملة للقضاء على الختان، وتحدثت عن "شهر بدور" وما تم في الحملتين من توعية.