وزير يحيل نفسه إلى التحقيق لتعامله بعنف مع سيدة

21 يونيو 2019 - 11:00 ص

اقتحمت سيدة حفلًا فى العاصمة البريطانية لندن بحضور وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية، مارك فيلد، برفقة سياسيين ومصرفيين

وبين مقطع فيديو للوزير البريطاني يعنف السيدة بشدة ويقتادها إلى خارج القاعة.

وأظهرت عدسات الكاميرات إحدى الناشطات، ترتدي رداء أحمر اللون، وقد وصلت إلى جوار الطاولة التي يجلس إليها الوزير، لكن الأخير هب بصورة غير طبيعية نحوها وأمسكها من رقبتها، ثم راح يدفعها بشدة مرات عدة، قبل أن يخرجها من القاعة، وهو ممسك برقبتها، على طريقة عناصر الأمن أو الحراسة الشخصية، فيما كانت الناشطة تردد "احتجاج سلمي".

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسعة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل، دعا أعضاء في البرلمان البريطاني الوزير إلى الاستقالة.

وفي بيان، أعلن الوزير اعتذاره عن فعلته، وقال إنه "أحال نفسه" إلى التحقيق في مجلس الوزراء، لكنه أكد أن ردة فعله كانت بـ"دافع غريزي".