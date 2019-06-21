فيديو.. داعية: العرب كانوا يعرفون الله قبل الإسلام

21 يونيو 2019 - 10:44 ص

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الألوهية هى السلوك التعبدى، أما الربوبية فهي أنهم يعرفون أن هناك إلهًا، مؤكدا أن العرب فى الجاهلية كانوا يعرفون الله.

وأضاف "عبدالمعز"خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا : "العرب كانوا يعلمون أن إله السماء هو من يعطى ويمنع إلا أنهم كانوا يشركون به بعبادة الأصنام والأوثان".

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

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