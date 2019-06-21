  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
حبس راقصة وزوجها 4 أيام لممارسة الدعارة

يحلق رأس زوجة شقيقه ويقتلها بعد المعاشرة

المهرجان

عودة مهرجان "الوفاء للحمار" في دولة عربية

سعاد

في ذكرى رحيل سندريلا الشرق.. أسرار لأول مرة عن حياتها

الشيخ أحمد المراغي، من علماء الأزهر الشريف

أزهري يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة ختان الإناث

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار علي "ياسمين صبري"

صلاح

تعرف على وعد "صلاح" للاعبين حال الفوز بالبطولة

أحمد السقا

"السقا" ينفعل على صحفي بسبب سؤال شخصي

ايفانكا

إيفانكا ترامب تتعرض للحبس بسبب والدها

البرادعي

ما حدث لـ 70 مليون شخص وصمة عار على الجميع

الواعظ

داعية إسلامي يعانق جنود إسرائيل بتل أبيب

فيديو.. داعية: العرب كانوا يعرفون الله قبل الإسلام

آخر الأخبار

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

#

لم تره من قبل.. فيديو نادر جدا للقذافي

#

(والعصر وصية للمُصلحين)

#

رجال "الكمائن".. كل ليلة يصلون "صلاة مودع"

الاسلام

دي إم سي

رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الألوهية هى السلوك التعبدى، أما الربوبية فهي أنهم يعرفون أن هناك إلهًا، مؤكدا أن العرب فى الجاهلية كانوا يعرفون الله.

وأضاف "عبدالمعز"خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا : "العرب كانوا يعلمون أن إله السماء هو من يعطى ويمنع إلا أنهم كانوا يشركون به بعبادة الأصنام والأوثان".

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار نجار مسلح بجذع شجرة في الشرقية
» موريتانيا تتهم دولة عربية بدعم الإرهاب
» بعثة "الفراعنة" تغادر الكلية الحربية وسط حراسة مشددة
» لماذا استبعد "الإله أنوبيس" من حفل بطولة الأمم إفريقيا؟
» عرض إمارتي لـ "أزارو" للرحيل عن صفوف الأهلي
» إضرام النار في متسولة.. سرقت بسبب الجوع
» ذبح شاب في شوارع الجيزة.. والأمن يكشف الواقعة
» مشهد خطير لـ"أخطبوط" يحتوي غواصًا بقاع البحر
» "تويتر" يشتعل بسبب "أبو تريكة" تعرف على السبب
» 6 دول الملاذ الأمثل للاجئين.. تعرف عليها
» الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده لتركيا بسبب التنقيب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات