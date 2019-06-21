السعودية: ندعم العقوبات الأمريكية ضد إيران

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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، أن المملكة تدعم العقوبات الصارمة من أمريكا ضد إيران.

وقال الأمير خالد في تغريده له بـ"تويتر"  "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ".

وأشار إلى بحث ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها، ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني .

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أكد، أمس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جدا جدا، مضيفا "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى ".

وقال الجبير خلال زيارته للندن: "السعودية لا تريد حرباً مع إيران"، مشدداً على أن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي .


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