» "فضل" للجماهير: احذروا اصطحاب الأطفال

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حذر محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية، من اصطحاب الأطفال بدون  تذاكر، مؤكدًا أن المسئولين عن تنظيم البوابات لديهم تعليمات بعدم دخول الأطفال إلا بتذكرة كاملة فيما يمنع دخول الأطفال نهائيًا من البوابات الإلكترونية تفاديًا لحدوث أية مشاكل.

وتابع "فضل"،  اللجنة المنظمة تعمل على توفير سبل الراحة والأمان للجماهير للخروج بالمباراة وحفل الافتتاح فى صورة تليق باسم مصر.

مضيفا بأن بوابات الإستاد ستكون مفتوحة أمام الجماهير من الثانية ظهرًا، قبل أن يتم إغلاقها فى تمام السابعة مساءً، ولن يسمح لأى شخص بالدخول بعد هذا الموعد مهما كانت الأعذار.

واستعرض مدير البطولة اختصاص كل بوابة ونوع التذكرة المحددة لها، حيث تم تخصيص البوابة رقم (1) الأولى يمين لجماهير زيمبابوى.

والبوابة رقم «2» المقصورة الأمامية لأعضاء الاتحاد الأفريقى وضيوفه، وتم تخصيص البوابات الإلكترونية (3، 4، 5) الدرجة الأولى علوى للجماهير المصرية، والبوابة «6» المقصورة الخاصة بالمدعوين وعددهم 56 شخصًا فقط.

أما بوابة رقم «8» فتخص المقصورة الإعلامية وتضم 100 صحفي مصري و100 صحفى أجنبى ويسمح للدخول لحاملى كارت الميديا.


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