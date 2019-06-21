أرقام صادمة لأسعار تذاكر الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا

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بدأت شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بداية من دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائى والمباراة النهائية.

وجاءت أسعار تذاكر دوري الـ16 و8، لتتراوح بين 200 جنيه إلى 400 جنيه، والدور قبل النهائي ما بين 300 جنيه إلى 500 جنيه، بينما تتراوح أسعار المباراة النهائية بين 500 جنيه إلى 750 جنيها.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قررت تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلًا من 200 جنيه.



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