  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:24 ص
بحث متقدم
ارشيف

قناة مفتوحة تذيع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

ارشيف

أرقام صادمة لأسعار تذاكر الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا

التحالف العربي

التحالف يوجه ضربات قوية ضد قوارب مفخخة للحوثيين

امم افريقيا

تعرف على محظورات قبل توجهك للإستاد

ترامب

تفاصيل الضربة الأمريكية الملغاة فجأة ضد إيران

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الداخلية

"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

حظر الطيران الامريكى بالمجال الجوى الإيرانى

عرب وعالم

طيران
طيران

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السعودية توقف الملاحة الجوية

#

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

#

الفريق يونس المصري يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض

#

بريطانيا تمنع مرور طائرات "بوينج 737" بمجالها الجوي

أمريكا

ايبران

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح/جو إيراني، بحسب رويترز.

وقالت "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كاف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "فضل" للجماهير: احذروا اصطحاب الأطفال
» شاهد.. العثور على "عين تنين" فوق أحد الجبال باليابان
» حظر الطيران الامريكى بالمجال الجوى الإيرانى
» رسالة "الحضرى" لـ "الفراعنة" قبل انطلاق بطولة الأمم
» التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران
» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب
» انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح
» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها
» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات