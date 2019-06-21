تفاصيل الضربة الأمريكية الملغاة فجأة ضد إيران

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وكالات - الدويني فولي

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ضربة جوية

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في الوقت الذي كان المسئولون العسكريون في الولايات المتحدة يستعدون لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على أهداف إيرانية، تلقوا، فجأة، أمرا بـ"إيقاف التنفيذ" دون إيضاح الأسباب، وفق ما ذكر موقع صحيفة "نيوزويك"، الجمعة.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الأمريكيين لا يعلمون لماذا غيّر ترامب رأيه قبل فترة قصيرة من بدء عملية شن الضربات، كما لا يعرفون ما إذا كانت الضربة أجلت إلى وقت لاحق، أو ألغيت بصفة نهائية.


وقال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن معدات عسكرية في المنطقة وضعت قيد التأهب لمدة 72 ساعة، مضيفا "من بين المعدات، توجد سفينة حربية من نوع (USS Leyte Gulf)".


وتابع المسئول، الذي لم تكشف "نيوزويك" اسمه "ظلت القوات الأمريكية متأهبة حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، فيما كان يتوقع شن الضربة خلال ساعة، قبل أن يتم إلغاؤها.. وفي حدود الساعة السادسة والنصف صباحا قيل إن المخطط لا يزال قائما دون كشف تفاصيل".


وكانت الضربات ستكون بمثابة رد واشنطن على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، الخميس.


وذكر مسئول آخر في البنتاجون أن من بين الأهداف التي كانت مستهدفة بالضربة الأمريكية "نظام الصواريخ S-125 Neva / Pechora"، وهو نظام من صنع الاتحاد السوفيتي يعرف باسم SA-3 Goa.


ويعتقد الجيش الأمريكي أن هذا السلاح جرى استخدامه من طرف الحرس الثوري الإيراني لإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، يوم أمس.

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