  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
ارشيف

قناة مفتوحة تذيع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

ارشيف

أرقام صادمة لأسعار تذاكر الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا

التحالف العربي

التحالف يوجه ضربات قوية ضد قوارب مفخخة للحوثيين

امم افريقيا

تعرف على محظورات قبل توجهك للإستاد

ترامب

تفاصيل الضربة الأمريكية الملغاة فجأة ضد إيران

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الداخلية

"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

خلال كأس الامم الافريقية

"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

آخر الأخبار

الداخلية
الداخلية

أخبار متعلقة
#

الرئاسة السورية تُفرج عن صورة غريبة لـ«الأسد»

#

في بيان مشترك.. رسالة عاجلة من الإمارات وألمانيا لإيران

#

بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق،"استحالة" وجود اي ثغرات بالخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية لتأمين كأس الأمم الأفريقية.

قال البسيوني، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، إن الخطة الأمنية لتأمين كأس الأمم الأفريقية ستكون في منتهى الدقة، لافتا إلى أن مصر سوف تستقبل آلاف الضيوف.

وشدد على أن الشعب هو مصدر الضربات الاستباقية التي تحدث، مناشدًا الشعب بالتعاون مع أفراد الأمن، بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "فضل" للجماهير: احذروا اصطحاب الأطفال
» شاهد.. العثور على "عين تنين" فوق أحد الجبال باليابان
» حظر الطيران الامريكى بالمجال الجوى الإيرانى
» رسالة "الحضرى" لـ "الفراعنة" قبل انطلاق بطولة الأمم
» التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران
» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب
» انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح
» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها
» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات