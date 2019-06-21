"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق،"استحالة" وجود اي ثغرات بالخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية لتأمين كأس الأمم الأفريقية.

قال البسيوني، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، إن الخطة الأمنية لتأمين كأس الأمم الأفريقية ستكون في منتهى الدقة، لافتا إلى أن مصر سوف تستقبل آلاف الضيوف.

وشدد على أن الشعب هو مصدر الضربات الاستباقية التي تحدث، مناشدًا الشعب بالتعاون مع أفراد الأمن، بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة.