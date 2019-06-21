  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

إناث تتعاطى المخدرات

لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

مجلس النواب

هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

أرشيفية

بـ«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

نواب: الحكم بمصرية "تيران" انتصار للتاريخ

فصل الموظف الإخواني.. هل يخالف الدستور؟

العافي ووالد المعفو عنه

العفو عن قاتل سعودي مقابل تنفيذ طلبين مفاجئين

بالفيديو..

مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم

الحياة السياسية

بطاقة التموين - صورة أرشيفية
بطاقة التموين - صورة أرشيفية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

#

تصريح جديد لـ"التموين" عن مستحقي الدعم

#

سقوط صاحب مخبز تلاعب بـ80 بطاقة تموينية

#

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية.
وكشف حسام الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية الشراء تخضع للقدرة الشرائية وحينها يتم الاختيار بين الجودة بين أكثر من سلعة.
وتابع مساعد وزير التموين أن 70% من المصريين مسجلون على بطاقة الدعم التموينية بنحو 74 مليون شخص وتدخل الدولة لحماية تلك الفئات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران
» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب
» انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح
» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها
» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا
» سامح شكري: هذا هو الحل الوحيد للأزمة في السودان
» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
» الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير
» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر
» بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات