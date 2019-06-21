» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم

21 يونيو 2019 - 12:30 ص

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية.



وكشف حسام الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية الشراء تخضع للقدرة الشرائية وحينها يتم الاختيار بين الجودة بين أكثر من سلعة.

