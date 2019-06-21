  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:13 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

إناث تتعاطى المخدرات

لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

مجلس النواب

هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

أرشيفية

بـ«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

نواب: الحكم بمصرية "تيران" انتصار للتاريخ

فصل الموظف الإخواني.. هل يخالف الدستور؟

العافي ووالد المعفو عنه

العفو عن قاتل سعودي مقابل تنفيذ طلبين مفاجئين

بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها

آخر الأخبار

محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية
محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الداخلية» تعلن موعد فتح استاد القاهرة

#

تأمين أمم أفريقيا بطائرات درونز

#

بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين

#

«ماني» يغيب عن السنغال في افتتاحية الأسود بأمم إفريقيا

قال المخرج الكبير شكري أبو عميرة، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام يرفع شعار "شجع بلدك واتفرج على تلفزيون بلدك"، الذي له الحق الوحيد في بث المباريات على التلفزيون الأرضي.
وأوضح "أبو عميرة"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه يوجد 3 طرق لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية؛ عبر منافذ الهيئة الوطنية للإعلام "إيريال ديجيتال" داخلي وخارجي، وريسيفر يحول الشاشة إلى تلفزيون رقمي، أو عن طريق "الإيريال" القديم ولكن لن تكون بتقنية "HD".
وأكد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن هذه الطرق متاحة للجميع، موضحًا أن قناة "تايم سبورت" بدون أي اشتراك؛ لأن من حق المصريين أن يشاهدوا المباريات على تلفزيون بلدهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران
» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب
» انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح
» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها
» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا
» سامح شكري: هذا هو الحل الوحيد للأزمة في السودان
» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
» الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير
» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر
» بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات