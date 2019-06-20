مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

20 يونيو 2019 - 10:40 م

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه، لاسيما مع زيادة معدل التصدير، مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي.

وكشف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.



وأوضح مساعد وزير التموين أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهما في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.

