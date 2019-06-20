  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:26 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

إناث تتعاطى المخدرات

لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

مجلس النواب

هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

أرشيفية

بـ«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

نواب: الحكم بمصرية "تيران" انتصار للتاريخ

فصل الموظف الإخواني.. هل يخالف الدستور؟

العافي ووالد المعفو عنه

العفو عن قاتل سعودي مقابل تنفيذ طلبين مفاجئين

بالفيديو..

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

آخر الأخبار

الجنيه
الجنيه

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح جديد لـ"التموين" عن مستحقي الدعم

#

وزير التموين يكرم العاملين بالسجل التجاري

#

"التموين" تعد المواطنين بقرار سار خلال شهر رمضان

#

"غلاب": انخفاض الدولار يعكس بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه، لاسيما مع زيادة معدل التصدير، مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وكشف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.
وأوضح مساعد وزير التموين أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهما في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية للتجارة الداخلية تساعد على استقرار الأسعار، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء 8 مناطق لوجستية كمرحلة أولى وسيتم الانتهاء منها العام الحالي والعام المقبل، كاشفًا أن هناك توجهًا لزيادة معدل إنشاء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات التي تستخدم للتخزين والتجفيف والتعبئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا
» سامح شكري: هذا هو الحل الوحيد للأزمة في السودان
» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
» الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير
» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر
» بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وزيمبابوي
» أول رد بريطاني بشأن أزمة "رأس توت عنخ آمون"
» «نيانت» حكمًا لمباراة افتتاح أمم إفريقيا
» مرتضى منصور مهددًا أردوغان: «انتظر هذه النهاية»
» سفير زيمبابوي ينقذ المباراة الافتتاحية لـ«كان 2019»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات