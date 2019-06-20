السودان.. البرهان يبحث المرحلة الانتقالية مع سفير الاتحاد الأوروبي

20 يونيو 2019 - 10:10 م

بحث رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم السفير جان ميشيل دوموند، مستجدات المرحلة الانتقالية في البلاد.



وأفاد بيان صادر عن المجلس أن اللقاء تناول "الوضع السياسى الراهن بالبلاد وعملية التفاوض بين المجلس والقوى السياسية".



وقال الدبلوماسي الأوروبي إن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي والجهود الإثيوبية لتسهيل التفاوض بين الأطراف السودانية، بحسب البيان.



وأعرب ميشيل عن أمله أن تشرع الأطراف فى استئناف الحوار بعد توقفه إثر فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/ حزيران الجاري.



وبشأن احداث فض الاعتصام، قال ميشيل إن "البرهان أوضح أن المجلس لم يكن يعتزم فض الاعتصام ولكن جهات تدخلت وهناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن فى هذا الشأن".



وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

