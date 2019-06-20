20 يونيو 2019 - 10:00 م

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، الولايات المتحدة بأنها تمارس إرهابا اقتصاديا ضد بلاده.



جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، بعد إسقاط بلاده طائرة أمريكية مسيرة بدعوى أنها اخترقت المجال الجوي لإيران.

وقال ظريف: "الولايات المتحدة تمارس إرهابا اقتصاديا ضد إيران، ونفذت عملًا سريًا ضدنا، والآن تتعدى على أراضينا".

وأضاف الوزير الإيراني: "نحن لا نسعى للحرب لكننا لن نتواني في الدفاع عن سمائنا وأرضنا، ومياهنا".



وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.



ظريف توعد بأن بلاده "ستطرح على الأمم المتحدة العدوان (الأمريكي) الجديد، وتبيّن لها أن الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية".



الجيش الأمريكي بدوره، نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".



وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، "عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.



وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

