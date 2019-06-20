» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وزيمبابوي

20 يونيو 2019 - 09:46 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي بافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أسفر عن ارتداء الفراعنة زيه التقليدي بألوان العلم المصري.

ويرتدي لاعبو الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء ، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما بنفسجيا، ويرتدي المنتخب الزيمباوبوي طاقما أصفر وحارس مرماه طاقما أزرق.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم وتم خلاله التشديد على الإلتزام بمواعيد حضور الفريقين لستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة في العاشرة مساء .

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة في العاشرة مساء غدا الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي.



