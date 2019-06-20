» «نيانت» حكمًا لمباراة افتتاح أمم إفريقيا

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كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة  مباراة افتتاح كأس إفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي يوم الجمعة إلى الحكم الكاميروني نيانت أليوم البالغ عمره 36 عاما.

ويستعد نيانت للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعدما أدار 10 مباريات في البطولة القارية.

ويساعد نيانت كل من إيفاريست مينكواندي من الكاميرون والحاجي مالك سامبا من السنغال.

أما الحكم الرابع هو ماجيت ندياي من السنغال.

وأدار نيانت 3 مباريات سابقة لمنتخب مصر، الأولى خسرها الفراعنة أمام مضيفتهم سيراليون بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس إفريقيا 2012.

والثانية حسمها رفاق النجم محمد صلاح بنتيجة 3-2 أمام مضيفتهم غينيا في تصفيات كأس العالم 2014.


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