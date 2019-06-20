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"المصريين الأحرار" تُعد ملفًا لانتهاكات تركيا

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اردوغان
اردوغان

محمود أبو سعد

كشف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن إعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، وتعكف لجنة حقوق الإنسان برئاسة الحقوقى سعيد عبد الحافظ على تجهيزه.

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، أن التقرير عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان فى ضوء التقارير التى أصدرتها المؤسسات المعنية بالأمم المتحدة.

وقال عبد الحافظ فى بيان للحزب، إن التقرير يؤكد ويبرز تردى أوضاع حقوق الإنسان بتركيا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وتعرض الحق فى الحياة والحق فى حرية الرأى والتعبير وتردى الأوضاع داخل السجون التركية.

وأضاف، أن التقرير الذى يعُده الحزب يتناول الأدلة الكاملة عن انتهاك تركيا لسيادة بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق، ويخلص التقرير إلى توضيح العلاقة بين الجماعات والمليشيات المسلحة ودولة تركيا وما قدمته من دعمًا لوجستيًا وإمدادها بالإسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية.

وتابع: "التقرير الجارٍ أعداده يطرح توصيات وعلى رأسها تقديم التقرير باعتباره شكوى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض المنظمات المصرية ذات الصفة الإستشارية فى الأمم المتحدة، باعتبار ما تقوم به تركيا تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وإنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى".


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