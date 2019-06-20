» سفير زيمبابوي ينقذ المباراة الافتتاحية لـ«كان 2019»

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نجح كريستوفر مايينجا سفير دولة زيمبابوي في مصر، في إنهاء أزمة لاعبي منتخب بلاده وذلك بعدما عقد معهم اجتماعا مساء اليوم الخميس قبل خوض حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في المباراة الافتتاحية غدا الجمعة.

وكان منتخب زيمبابوي قد غاب عن التدريبات التحضيرية الأخيرة التي كان مقرر لها في السابعة من مساء اليوم الخميس، وهدد بعدم خوض المباراة الافتتاحية أمام مصر بسبب عدم حصولهم على مستحقات الفوز المتأخرة.

وعقب انتهاء الاجتماع توجه منتخب زيمبابوي لملعب السكة الحديد من أجل خوض الحصة التدريبية الأخيرة والاستعداد لمواجهة منتخب مصر.

يذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الساعة العاشرة مساء.

وتقع زيمبابوي في المجموعة الأولى والتي تضم مصر وأوغندا والكونغو الديموقراطية.


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