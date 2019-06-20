» «إيتو» ينصح محمد صلاح بالانتقال لهذا الدوري

20 يونيو 2019 - 06:58 م

أشاد صامويل ايتو نجم منتخب الكاميرون السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول، معربًا عن أمنيته في مشاهدته في الدوري الاسباني مستقبلا.

وقال ايتو في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة كسفير لمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، فى مصر: "من لا يريد ألا يشاهد محمد صلاح في أقوى مسابقة دوري بالعالم، بالتأكيد سأكون سعيدا إذا انتقل إلى الليجا".

وتابع ايتو قائلا: "محمد صلاح لاعب مميز وانتقاله إلى الدوري الاسباني، سيكون خبرا سعيدا لقطاع كبير من الجماهير حول العالم بوجوده في الليجا".