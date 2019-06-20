  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

رأس توت عنخ آمون

أول رد بريطاني بشأن أزمة "رأس توت عنخ آمون"

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

«إيتو» ينصح محمد صلاح بالانتقال لهذا الدوري

الرياضة

ايتو يقرر الاستمرار بالملاعب
ايتو يقرر الاستمرار بالملاعب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟

#

"أبوتريكة" يدافع عن محمد صلاح

#

تامر أمين يوجه رسالة نارية لجماهير محمد صلاح.. هذا ما قاله

#

صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أشاد صامويل ايتو نجم منتخب الكاميرون السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول، معربًا عن أمنيته في مشاهدته في الدوري الاسباني مستقبلا.

وقال ايتو في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة كسفير  لمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، فى مصر: "من لا يريد ألا يشاهد محمد صلاح في أقوى مسابقة دوري بالعالم، بالتأكيد سأكون سعيدا إذا انتقل إلى الليجا".

وتابع ايتو قائلا: "محمد صلاح لاعب مميز وانتقاله إلى الدوري الاسباني، سيكون خبرا سعيدا لقطاع كبير من الجماهير حول العالم بوجوده في الليجا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور مهددًا أردوغان: «انتظر هذه النهاية»
» "هجمات واسعة" على مطار جازان بالسعودية
» «إنفانتينو» يحضر افتتاح أمم إفريقيا 2019
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «إيتو» ينصح محمد صلاح بالانتقال لهذا الدوري
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب
» سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني
» مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات