» منتخب كوت ديفوار يصل مطار القاهرة

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القاهرة

المصريون

امم افريقيا

وصل منتخب كوت ديفوار، إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، استعدادًا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

كان فى استقبال المنتخب الإي?وارى بصالة 4 بمطار القاهرة، المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، و" إيزوا تيموتيه "السفير الإي?وارى بالقاهرة، ولفيف من قيادات شركة الميناء وفريق من العلاقات العامة، حيث قام رئيس الشركة بتسليم المنتخب الإي?وارى درع تكريم .

وتحرص وزارة الطيران، فى إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة فى البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة فى البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.

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