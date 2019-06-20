  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

رأس توت عنخ آمون

أول رد بريطاني بشأن أزمة "رأس توت عنخ آمون"

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

آخر الأخبار

حزب النور
حزب النور

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

لهذه الأسباب.. «النور» يرفض الدولة المدنية وكوتة المرأة

#

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

#

"المحافظين البريطاني" يوقف 14 من أعضائه بسبب عدائهم للإسلام

أردوغان

حزب النور

السلفى

شن حزب النور السلفي ، اليوم الخميس، هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحاته الأخيرة بعد وفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي والتي تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليا".

 واستنكر المهندس جلال مرة النائب الأول لرئيس حزب النور، تكرار تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يهاجم فيها الدولة المصرية بمناسبة أو بدون مناسبة.

وقال "مرة" – في بيان له اليوم – أن هناك بعض الجهات الخارجية ومنها الحكومة التركية تصر على التعامل مع مصر، على أنها جماعة بعينها لا على أنها دولة ووطن يضم أكثر من مائة مليون، مشيراً إلى أن هناك إصرار على زعزعة استقرار الدولة المصرية لكى تلحق بغيرها من الدول التي تفككت وانهارت.

وتابع، لا يمكن تفسير تصريحات أردوغان على أنها تعاطف إنساني و إلا لحازت قضايا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي و علماء أهل السنة في سجون إيران ، اهتماما مماثلًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور مهددًا أردوغان: «انتظر هذه النهاية»
» "هجمات واسعة" على مطار جازان بالسعودية
» «إنفانتينو» يحضر افتتاح أمم إفريقيا 2019
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «إيتو» ينصح محمد صلاح بالانتقال لهذا الدوري
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب
» سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني
» مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات