  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

المغرب

اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب

ارتجاف ميركل

سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني

امم افريقيا

مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا

«نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة

الرياضة

نيمار
نيمار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أغرب تبرع.. يوقف كليته "مجانا لوجه الله"

#

قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول

#

تعليقات ساخطة على "محمد صلاح" من جمهور ليفربول

#

4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

برشلونة

المصريون

نيمار

قدمت إدارة ريال مدريد عرضًا من أجل شراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

الفترة الماضية شهدت أزمة متبادلة بين نيمار ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الأمر الذي جعل اللاعب يقترب من الرحيل عن صفوف فريق العاصمة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا بالفعل مقابل 130 مليون يورو بجانب عرض الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي جيمس رودريجيز ضمن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن رغم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استقطاب مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لتدعيم وسط الملعب إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في الحصول على نيمار لأسباب ليست رياضية فقط.

وتابعت "موندو" بيريز يرغب في التعاقد مع نيمار لأسباب تجارية من أجل زيادة عائد المبيعات حول قمصان الفريق رغم التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة نوهت أن إدارة الريال ستكون عليها بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إقناع نيمار بالتوقيع والتنازل عن فكرة الانتقال لبرشلونة بجانب محاولة تخفيض راتبه الضخم والذي يحصل عليه من قبل ناديه الحالي.

وأشارت "موندو" إلى أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة مجددًا حيث سيحاول النادي الكتالوني استغلال أزمة اللاعب مع ناديه من أجل الحصول على خدماته مع تقديم أحد اللاعبين من صفوف الفريق ضمن الصفقة.

وكشفت الصحيفة عن الأسماء التي قد تنضم للصفقة والذي يأتي من أبرزهم البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي حيث يرغب المدير الفني الألماني توماس توخيل في الحصول على خدماتهما لتدعيم صفوف النادي الباريسي.

نيمار كان قد أثار ضجة كبيرة في صيف 2017 بعدما رحل عن برشلونة متجهًا لباريس سان جيرمان في صفقة وصلت قيمتها 222 مليون يورو لتكون هذه الصفقة هيّ الأغلى في العالم.

صاحب الـ27 عامًا شارك مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي بواقع 28 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة لفريقه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب كوت ديفوار يصل مطار القاهرة
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات
» «نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «العتيبي» ينضم لطاقم معلقي قناة تايم سبورت
» «سليماني»: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم إفريقيا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» "المترو" يتضامن مع البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله
» لا يتوقف ثديها عن النمو
» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات