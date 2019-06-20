» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع

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النيابة العامة

السرقة بالاكراه

حبس عاطلين

طعن جارهما

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة عجوز بالإكراه، حيث قاما بطعنه والاستيلاء على أمواله وسط الشارع.

كشفت تحقيقات إسلام شاكر وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة أنه أثناء عودة سائق 64 سنة إلى منزله قادما من عمله شاهده جاريه "أبناء عمومة" أثناء شراء بعض احتياجات المنزل وامتلاكه لمبلغ مالي فقررا سرقته طمعا في أمواله، أضافت التحقيقات أن المتهمين استوقفا المجني عليه وهدداه بسكين كان بحوزتهما لإخراج حافظة نقوده ومتعلقاته إلا أنه رفض وقاومهما ما دفع أحدهما لتسديد طعنة له اخترقت صدره واستوليا علي ما بحوزته من أموال وتبين أنه مبلغ 900 جنيه وفرا هاربين.

وكشفت التحقيقات أن نجل المجني عليه خرج علي استغاثات والده والمارة ممن شاهدوا الواقعة ونقله إلي المستشفي وتم تقديم العلاج له، استمعت النيابة لأقوال المجني عليه وأدلي بهوية المتهمين وتبين أنهما عاطلين 25 سنة و 42 سنة أبناء عمومة من جيرانه وأنهما طلبا منه تسليمهما متعلقاته ونقوده الا انه رفض فطعناه، أصدرت النيابة برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس نيابة كرداسة ومركز امبابة قرارا بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

ألقت مباحث كرداسة القبض علي المتهمين وبإحالتهما الي النيابة العامة أنكرا ارتكابهما الجريمة فوجهت لهما النيابة تهمتي السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات.


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