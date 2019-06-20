ينتظر المؤبد لاستعباده 20 امرأة جنسيًا

يواجه الأمريكي كيث رانيري سبع تهم، من بينها الابتزاز والاتجار بالجنس لتزعمه شبكة للاستعباد الجنسي، بحسب هيئة محلفين في محكمة بروكلين الفدرالية.

ووفقًا لما ورد، فإن كيث رانيري متهم بتشكيل عصابة إجرامية، وبالتهديد واستغلال قاصر جنسيًّا- احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ومن المنتظر أن يستأنف محاموه على القرار، وسيصدر الحكم في حقه في الـ 25 من سبتمبر.

وقام هذا الرجل -الذي يتمتع بكاريزما قوية- بإيقاع من 15 إلى 20 امرأة تحت تأثيره، حيث يقيم علاقات جنسية معهن على هواه، وكانت إحداهن في الخامسة عشرة فقط.