  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
مترو

"المترو" يتضامن من البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله

بشار

موقع إسرائيلي: صفقة أمنية كبرى ستغير سوريا

صورة

ينتظر المؤبد لاستعباده 20 امرأة جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن هدايا الصين للأسد

رئيس المجلس العسكري السوداني

قرار إقالة جديد للمجلس العسكري السوداني يطال هذا المنصب

الأغنية

سلاح جديد بموريتانيا.. لن تصدق ما يحدث في الانتخابات

الرئيس

قرارات جمهورية جديدة للرئيس تعرف عليها

نيكي هايلي

إمام مسجد معجب بـ"نيكي هيلي"

اسبر

مفاجأة عن وزير الدفاع الأمريكى الجديد

الجبير

الجبير: تقرير خاشقي "ادعاءات زائفة"

سلاح جديد بموريتانيا.. لن تصدق ما يحدث في الانتخابات

الحياة السياسية

الأغنية
الأغنية

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول رد فعل سعودي على تطورات الأحداث في السودان

#

نائب سوري: سنستعيد الجولان بالدبلوماسية أو بالقوة العسكرية

#

منافس نتنياهو: لن أتردد في ضرب إيران

#

للمرة الأولى.. استطلاع يظهر أن نتنياهو لن يشكل ائتلاف حكومي

سلاح

الانتخابات

موريتانيا

الاغنية

تحولت الأغنية السياسية في موريتانيا، إلى وسيلة دعائية ناجعة يعتمدها المرشحون في حملاتهم لجلب الأنصار والناخبين أو انتقاد سياسات خصومهم، وذلك على إيقاع حملات الانتخابات الرئاسية.

الأغنية السياسية دفعت بفنانين إلى الواجهة السياسية، مثل السيناتورة الفنانة المعلومة بنت الميداح، التي واكبت بأغانيها أهم المحطات التاريخية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتعديلات الدستورية، وتحولت بعض أغانيها إلى أيقونة فنية في مجال النضال السياسي.

كما حلت الفنانة أبتي ضيفة في فعاليات للمرشح محمد ولد الغزواني، والتي دفعتها الانتخابات للدفاع باللحن والكلمة عن مرشحها المفضل.

من جانبه شبّه الفنان الموريتاني محمد ولد حمباره دور الأغنية السياسية في موريتانيا بدور الإعلام في التأثير على المتلقين.

يذكر أن الأغنية السياسية في موريتانيا كانت قد تصدر بطريقة سرية في فترة ما قبل الاستقلال، لكنها أصبحت حاضرة بقوة في المشهد السياسي الحالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» لا يتوقف ثديها عن النمو
» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019
» قرار إقالة جديد للمجلس العسكري السوداني يطال هذا المنصب
» "كاف" يعلن أسماء حكام مباراة افتتاح أمم أفريقيا
» تفاصيل سرقة شقة فيفي عبده
» بالون طائر ينحرف عن مساره وعلى متنه 11 راكبا
» تعرف على زى "الفراعنة" فى افتتاح أمم أفريقيا
» «الداخلية» تعلن موعد فتح استاد القاهرة
» هجوم على مركز اتصالات الخط المباشر لـ "بوتين"
» تحدٍ جديد يشعل السوشيال ميديا
» تصريح مهم من "BBC" عن صلاح وماني

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات