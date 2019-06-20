«الداخلية» تعلن موعد فتح استاد القاهرة

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أنهت وزارة الداخلية كل الاستعدادات الخاصة بتأمين مباراة المنتخب المصري مع نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار افتتاح أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام مساء غدٍ الجمعة بإستاد القاهرة.

وأعلنت الداخلية فتح أبواب الاستاد ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر يوم المباراة، وإغلاقها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً حرصًا على سلامة وأمان الجماهير، مشددًا على أنه لن يسمح بدخول أي مشجع لا يحمل تذكرة للمباراة.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.


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