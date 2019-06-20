تحدٍ جديد يشعل السوشيال ميديا

اجتاحت التحديات الغريبة مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، فمن تحدي "كيكي" إلى تحدى العشر السنوات، واصلاً إلى تحدى جديد انتشر بين الفتيات محبي مشروب "شاي الفقاعات".

ويعتمد التحدي الجديد على موازنة الفتيات كوب شاى الفقاعات على صدورهن.

وقد انتشرت هذه الصيحة على الإنترنت بعد ظهورها أول مرة في اليابان، بعدما شاركت عارضة يابانية فيديو لها وهى تحتسى الشاي بنفس الطريقة.

وقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا سيلفي لسيدات يستغللن صدورهن كحوامل لأكواب الشاي أثناء إنجاز أمور أخرى.





