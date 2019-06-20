» تصريح مهم من "BBC" عن صلاح وماني

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أمدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الثنائي محمد صلاح نجم منتخب مصر، وساديو ماني نجم منتخب السنغال يستحقان المتابعة في بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في القاهرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن آمال منتخبى مصر والسنغال معقودة على محمد صلاح وساديو ماني فى الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حصل الثنائى، برفقة الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال، على جائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وتواجد موسى ماريجا لاعب منتخب مالي وبورتو البرتغالي، وكاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال ونادي نابولي الإيطالي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة النجوم التي تستحق المتابعة في بطولة كأس الامم الافريقية 2019.

ويلعب منتخب مصر صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز بكأس الأمم برصيد سبعة ألقاب، فى المجموعة الأولى، التى تضم منتخبات زيمبابوى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء غد الجمعة بإستاد القاهرة في مباراة الافتتاح.


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