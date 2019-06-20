» إيران تكشر عن أنيابها لأمريكا

20 يونيو 2019 - 12:50 م

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بانتهاك طائرة مسيرة أمريكية للأجواء الإيرانية، محذرة من تبعات ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان اليوم الخميس 20 يونيو: "ندين بشدة اختراق طائرة تجسس أمريكية دون طيار أجواء الجمهورية الإسلامية".

وأضاف موسوي: "نحتج بشدة على هذه الأفعال العدوانية والاستفزازية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث دخلت طائرة دون طيار بشكل غير شرعي وعدائي إلى سماء بلادنا، نحذر من مثل هذه الأعمال ومن انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن عواقب ومسؤولية مثل هذه الأفعال تقع على عاتق من يرتكبها ويعتدي على إيران".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، حسبما نقلت وكالة "سباه نيوز" عن بيان للحرس الثوري.

وأكد مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

وجدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مؤكدا كذلك إسقاط القوات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة قبل ساعات.