"الأرصاد": مفاجأة بطقس أول أيام الصيف

20 يونيو 2019 - 12:48 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا هو بداية فصل الصيف، موضحًا أن اليوم هو آخر أيام فصل الربيع، وذروة الموجة الحارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من الغد سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة نحو37-38 درجة بانخفاض درجة أو درجتين عن اليوم.

وأوضح، أن نسب الرطوبة سوف ترتفع غدًا عن اليوم من5-10%، ما يتسبب في عدم شعورنا بالانخفاض في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : ( القاهرة 37 /25، الإسكندرية 30/32، بورسعيد 30/23، رفح 32/21، كاترين 33/16، شرم الشيخ 33/29، بني سويف 38/ 24، أسوان 46/30، الوادي الجديد 46/25).

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