رأيت أننى أمتلك حذاء جميلاً أنيقًا

20 يونيو 2019 - 12:13 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أمتلك حذاءً لونه أحمر جديد بكعب وأنيق وكنت سعيدة جدًا به. أرجو التأويل وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كنت عزباء فالحذاء يدل لك على الزواج. وكون الحذاء أحمرًا فذلك يدل على الخير والقوة والسعادة والهدوء. ولبس الحذاء الأحمر قد يدل على السفر والسرور. والحذاء الأحمر إذا كنت متزوجة يدل على الراحة ونهاية المشاكل وقضاء حياة سعيدة وحب زوجك لك. والكعب العالي قد يدل علي المركز العالي في حياتك أو نجاحك أو الزواج من شخصية مرموقة. وسعادتك بالحذاء ما لم تكن بالموسيقى والمعازف فهى تدل على البشرى بالخير و زوال المتاعب والهموم والشعور بالاطمئنان والأمان وصلاح الحال وتحقيق أمنية. والسعادة للمتزوجة تدل على زوال الكرب والهم عما قريب، والبشرى بالذرية الصالحة، والأخبار السارة وزيادة الرزق. والسعادة للحامل بشرى بالولد. وإن كانت السعادة مع الموسيقى والضوضاء فهى تدل على الهموم والمشاكل. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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