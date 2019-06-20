ابنة ترامب وحبيبها أصبحا أبوين لـ"قطة"

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تيفاني ترامب
تيفاني ترامب

متابعات-علا خطاب

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قطة

مايكل بولس

تيفاني ترامب

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على علاقة ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تيفاني ترامب، وحبيبها اللبناني، مايكل بولس، موضحة أنهما طورا علاقتهما، وأصبحا "أبوين"، إذ تبنيا قطة.

ولفتت الصحيفة، في تقريرها، إلى أنّهما أقدما على هذه الخطوة خلال زيارة والدة تيفاني، مارلا مابلز التي تقيم في لندن.

وقد نشرت الأم البالغة من العمر 55 عامًا، لقطات من المتجر الذي ذهبت اليه برفقة تيفاني وحبيبها، لشراء قطة.

كذلك سلّطت وسائل إعلام أمريكية على بولس الذي وصفته بأنه ملياردير وقد حضر للمرة الأولى بشكل رسمي إلى جانب تيفاني، وذلك خلال إطلاق ترامب حملته الرئاسية الثانية في فلوريدا.

وقد ارتدت تيفاني فستانًا أنيقًا باللون الأسود، وبقيت تتبادل الابتسامات مع حبيبها بين الحشود الداعمة لوالدها.

ويذكر أن "تيفاني" وبولس تعرفا على بعضهما في ميكونوس.

وفي 14 يوينو الجاري، نشر بولس عبر حسابه على "إستجرام" صورة تجمعه بترامب وبحبيبته، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأميركي، وتمنى له عيدًا سعيدًا.






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