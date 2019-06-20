» نهاية حياة دبة ضلت الطريق

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وكالات حنان حمدتو

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كيم كارداشيان

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انحرفت دبة قطبية مرهقة عن طريق بيئتها، وابتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي لتسقط على وجهها في مدينة نوريلسك الروسية الصناعية بشمال سيبيريا.

واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن والمرض على الأرض لساعات في ضواحي نوريلسك وأقدامها ملطّخة بالوحل وكانت أحيانًا تنهض للبحث عن الطعام.

وقال نشطاء محليون معنيون بالبيئة إنّ هذا هو أول دبّ قطبي يظهر في المدينة منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال أوليج كراشيفسكي خبير الحياة البرية الذي صور الدبة عن قرب إنّ سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح لكنّها ربما ببساطة ضلّت طريقها. وتابع أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيدًا.

ويضرّ تغير المناخ بجليد البحار، الموطن الطبيعي للدببة القطبية، ويجبر هذه الحيوانات على المجازفة بشكل أكبر للبحث عن الطعام على اليابسة ما يجعلها تتصل بالبشر وتصل إلى مناطق مأهولة بالسكان.

ومن المتوقع أن يصل خبراء في الحياة البرية إلى نوريلسك لتقييم حالة الدبة.

وخرج سكان المدينة التي تشتهر بإنتاج النيكل لتصوير الدبة ومنعتهم الشرطة من الاقتراب منها كثيراً.

وقال كراشيفسكي إنه لم يتضح ماذا سيكون التصرف مع الدبة التي يبدو عليها الضعف بشكل يحول دون إعادتها لموطنها الطبيعي ، وفقا لما ذكرته فضائية سكاى نيوز .


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