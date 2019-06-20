» مرعب.. تسونامي يزحف كالوحش ويضرب سيبيريا

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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رصد فيديو مرعب لحظات غريبة لتسونامي من الجليد ضرب الشواطئ الرملية لنهر "ينيسي" في سيبيريا، وقد وقف سكان مدينة دودينكا مذهولين يلتقطون الصور لكتل الجليد الضخمة التي كانت تجتاح الشاطئ.

ويظهر الفيديو تراجع السكان خوفاً من كتل الجليد الضخمة التي يصل سمكها إلى 90 سنتيمترًا، ويمكن أن تتراكم على الشاطئ بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار حيث تغزو الكتل الجليدية العملاقة شاطئ النهر؛ بسبب ذوبان الجليد، وتصدّع تلك الكتل وتحركها نحو المصب باتجاه المحيط المتجمد الشمالي في شمال سيبيريا.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: "لم أعتقد أن نهر ينيسي يمكن أن يكون بهذه القوة".

وقال معلق آخر: "هذا قوي ومخيف، كأنه وحش يزحف على الشاطئ".

بينما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: أن حدوث هذه الظاهرة الغريبة يدل على بدء موسم الصيف القصير في سيبيريا شمالي روسيا.

شاهد الفيديو..


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