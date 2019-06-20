وصف خارج من الديهي لـ "توكل كرمان" على الهواء

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انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الناشطة اليمنية توكل كرمان والحائزة على جائزة نوبل، بسبب رثائها لوفاة الرئيس المعزول محمد مرسى بمطلع قصيدة يقول "قتلناك يا آخر الأنبياء".

وقال"الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن": "الحقيرة والرقيعة توكل كرمان تصف محمد مرسي بأنه نبي من الأنبياء، يانهار أسود، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع الديهي قائلا: "توكل كرمان تعمل لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تبث من تركيا قناة فضائية بعنوان "بلقيس"، ينفق عليها تميم بن حمد أمير قطر.


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