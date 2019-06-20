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حقيقة سحب أكياس الشيبسى من الأسواق

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لايز
لايز

متابعات حنان حمدتو

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قررت الشركة الأمريكية "لايز" بسحب مجموعة من منتجاتها في عدد من الولايات،  وعقب ذلك أصدرت بلدية دبي توضيحًا، بالأمس أكدت فيه عدم استيراد رقائق البطاطس من نوع "لايز" التي سحبتها الشركة الأمريكية.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مذكور ضمن المكونات.

ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

إلا أن بلدية دبي أوضحت أن جميع منتجات هذا النوع من الرقائق المتداولة في أسواق الإمارة مطابقة للمواصفات، وأضافت أنها تتأكد دوما من صلاحية المنتجات للاستهلاك، من خلال المختبرات التابعة لها.

وشمل قرار سحب "لايز" ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".

ودعت الشركة من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.


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